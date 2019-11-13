بعد أن أوهمتها بأنها مسحورة... امرأة كويتية تقع ضحية احتيال مشعوذة

نقلت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن امرأة قد تعرضت للنصب والاحتيال بعد أن أوهمتها مشعوذة بأنها مسحورة وابنها وزوجها المتقاعد.

وتم تسجيل قضية في مخفر شرطة الصليبية تجاه سيدة لم تذكر جنسيتها، بعد أن تقدمت مواطنة كويتية بالشكوى وقالت أنها تعرضت للخداع واختلست المشعوذة منها 150 ألف دينار (495 ألف دولار) على دفعات.

وحسب الجريدة، كان ابن المرأة الكويتية قد تعرف على ابن المدعى عليها في السجن بعد محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات وأشارت المدعية أنها كانت ترى ابنها نادرا جدا وأنه كان يقيم بشكل دائم لدى ابن المشعوذة.

وفيما بعد أرادت المواطنة الكويتية تفقد حال ابنها ومعرفة كيف يعيش، فذهبت إلى منزل المشعوذة التي أوهمتها حينها أن ابنها مسحور ولهذا السبب "سلك طريق الإدمان" كما أوهمتها أنها وزوجها مسحوران، ثم بدأت دفع المال لها على مدار أشهر وسلمتها كل ما تملك، كما قامت بتسليمها مكافأة نهاية خدمة زوجها المتقاعد.