إليسا: كونوا واعين وما تقبلوا بهالشي

وجاء في التغريدة "بدن يوصلوكن تحملو سلاح وتكونو بوج بعضكن وبوج الجيش لا سمح الله. كونوا واعيين وما تقبلوا بهالشي، ولا تقبلوا الثورة السلمية يصير فيها عنف! سلمية سلمية!!".
بدن يوصلوكن تحملو سلاح وتكونو بوج بعضكن وبوج الجيش لا سمح الله. كونوا واعيين وما تقبلوا بهالشي، ولا تقبلوا الثورة السلمية يصير فيها عنف! سلمية سلمية!!— Elissa (@elissakh) November 13, 2019
وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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