إليسا: كونوا واعين وما تقبلوا بهالشي

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، تغريدة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، طالبت فيها الشباب البناني المتواجد في ساحات الاحتجاج بعدم حمل السلاح والانصياع للرغبات التي تسعى لتحويل الثورة السلمية إلى حراك مسلح.

وجاء في التغريدة "بدن يوصلوكن تحملو سلاح وتكونو بوج بعضكن وبوج الجيش لا سمح الله. كونوا واعيين وما تقبلوا بهالشي، ولا تقبلوا الثورة السلمية يصير فيها عنف! سلمية سلمية!!".

بدن يوصلوكن تحملو سلاح وتكونو بوج بعضكن وبوج الجيش لا سمح الله. كونوا واعيين وما تقبلوا بهالشي، ولا تقبلوا الثورة السلمية يصير فيها عنف! سلمية سلمية!! — Elissa (@elissakh) November 13, 2019

​وكانت إليسا قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.