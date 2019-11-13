ردا على قوات الأمن... شاب يشارك بأسد في مظاهرات العراق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب عراقي جلب أسدا معه إلى إحدى ساحات المظاهرات في العراق.

ووفقا لما زعمه عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلب الشاب الأسد معه إلى المظاهرات بعد سماعه خبر نية قوات مكافحة الشغب الاستعانة بكلاب بوليسية في محافظة بابل جنوب بغداد.

وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص اثنين من المحتجين في مدينة الناصرية يوم الاثنين، ليصل عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 319.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات، بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.