نادين نجيم: ما بدنا نتخانق مع بعض كرمالن

ونشرت نجيم تغريدة على حسابها الشخصي على "تويتر " قالت فيها " إذا كلنا منشغل عقلنا ومنحط عواطفنا على جنب ومنتجرد من الطوائف والأحزاب كلنا دون استثناء رح نقدر نعمل تغيير ونوصل لمطالبنا اليوم مشكلتنا وحدة ومصيرنا واحد ما بدنا ندافع عن حدا منن ما بدنا نتخانق مع بعض كرمالن لأنه هني ما فارق معن نحنا بدنا ندافع عن شعبنا وبس".
إذا كلنا منشغل عقلنا و منحط عواطفنا على جنب و منتجرد من الطوائف والأحزاب كلنا دون استثناء رح نقدر نعمل تغيير ونوصل لمطالبنا اليوم مشكلتنا وحدة ومصيرنا واحد ما بدنا ندافع عن حدا منن ما بدنا نتخانق مع بعض كرمالن لانه هني ما فارق معن نحنا بدنا ندافع عن شعبنا وبس pic.twitter.com/HhJg0iLoZE— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 13, 2019
وكانت نادين قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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