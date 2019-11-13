نادين نجيم: ما بدنا نتخانق مع بعض كرمالن

إذا كلنا منشغل عقلنا و منحط عواطفنا على جنب و منتجرد من الطوائف والأحزاب كلنا دون استثناء رح نقدر نعمل تغيير ونوصل لمطالبنا اليوم مشكلتنا وحدة ومصيرنا واحد ما بدنا ندافع عن حدا منن ما بدنا نتخانق مع بعض كرمالن لانه هني ما فارق معن نحنا بدنا ندافع عن شعبنا وبس pic.twitter.com/HhJg0iLoZE