نانسي عجرم تغرد على "تويتر": ما تسمحوا يحترق قلب أم على أولادا

ما تزال ردود فعل الشارع اللبناني على حادثة مقتل متظاهر، أمس الثلاثاء، تتفاعل خصوصا بين المشاهير.

أخر المعلقين على الحدث كان الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، التي غردت على صفحتها في "توتر" قائلة "ما تسمحوا يحترق قلب أم على أولادا، ما تسمحوا يفقد ولد أهلو، لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا، مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا".

ما تسمحوا يحترق قلب إم على أولادا، ما تسمحوا يفقد ولد أهلو، لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا، مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 13, 2019

وكانت الفنانة اللبنانية قد نشرت تغريدة اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، طالبت فيها الشباب اللبناني بعدم حمل السلاح لأن لبنان لا يتحمل "ولا نقطة دم" على حد تعبيرها.

لبنان ما بيحمل ولا نقطة دم، ممنوع الخي يقتل خيو

ما تسمحوا لشي يفرقنا، ما بدنا نفقد ولا شخص من بيناتنا

يا رب احمي بلدنا🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 13, 2019

وشهد الشارع اللبناني ردود فعل متباينة على خلفية مقتل شاب لبناني برصاص أحد عناصر الجيش اللبناني، الذي أحال العسكري، مطلق النار، إلى التحقيق.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.