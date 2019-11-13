مستفزا شعبه... ملك يهدي زوجاته أسطولا من سيارات "رولز رويس" (فيديو + صور)

يواجه ملك إحدى الدول، تهمة استفزاز "شعبه الفقير"، عقب إهدائه أسطولا من سيارات "رولز رويس" لزوجاته الأربع عشرة.

الأسطول الذي أهداه ملك سوازيلاند لزوجاته، تضمن 19 سيارة "رولز رويس" وأكثر من 120 سيارة "بي.إم.دبليو" لكبار الشخصيات في حكوماته، بتكلفة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني للسيارة الواحدة على الأقل، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

Part of the 20 Rolls-Royce fleet acquired by King of Swaziland for his 15 plus wives. Nothing compared to his $60 million plus house budget yearly in a country with extreme poverty. (citizens not allowed to take pics of his cars) Guy acquires wives as young as high schoolers 😳👀 pic.twitter.com/qp1FYaN3UP — Earl Karanja (@Earlsimxx) November 13, 2019

ويقدر متوسط دخل الفرد في سوازيلند بنحو 12 ألف دولار أمريكي في العام، ما يعني أن على العامل العادي أن يعمل مدة 70 عاما للحصول على سيارة "رولزرويس".

19 Rolls Royces were delivered to #eSwatini (#Swaziland) last week for exclusive use by King #Mswati III, his mother and 15 wives.



(The Rolls-Royces were in addition to 120 BMWs delivered to Mswati on Thursday, claimed opposition leader Wandile Dludlu.) https://t.co/KqGTjx9D27 — 702 (@Radio702) November 8, 2019

وأثار الإنفاق الباذخ غضبا كبيرا في البلاد، إذ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن 63% من سكان سوازيلاند يعيشون تحت خط الفقر.

CARTOON: Milking Swaziland dry https://t.co/cNvlDDusrM — Business Day (@BDliveSA) November 13, 2019

يذكر أن الملك مسواتي الثالث لديه 14 زوجة، وأكثر من 25 طفلا، ويجلس على عرش المملكة منذ عام 1986.