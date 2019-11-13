"شرطة دبي" تحذر من الكعب العالي

ووفقا لما نشرته صحيفة "غالف نيوز" الإماراتية، أوضح ابن سليمان أن معظم حوادث السير التي تقع في نطاق المدارس، تعود لسببين رئيسين، هما عدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارات وارتداء أحذية ذات كعب عال أثناء القيادة.
القوة الناتجة عن الضغط المماثل، لا تعد كافية لإيقاف السيارة في الوقت المناسب، خاصة في حالات الطوارئ، مما قد يؤدي لوقوع حوادث.
وفي حال ارتداء حذاء بكعب رفيع، فإنه من الممكن أن يعلق بالسجادة أو أسفل الدواسة، مما قد يؤخر الضغط على الدواسة في الوقت المناسب قبل الاصطدام.
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