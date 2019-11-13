"ذبح 60 ضحية"... ضبط شحنة مروعة في روسيا

صادرت أجهزة الأمن الروسية شحنة وصفت بالـ"مروعة"، كانت في طريقها إلى الصين.

نقلت وكالة "ريا نوفوستي"، عن السلطات الروسية، مصادرة شحنة مؤلفة من 240 من أقدام ومخالب الدببة والنمور، كانت متجهة إلى الصين لاستخدامها في تحضير الأدوية التقليدية أو الأطعمة.

وتم العثور على العشرات من أقدام الدببة وكفوف ومخالب النمور السيبيرية المهددة بالانقراض، فضلا عن بعض من أنياب الحيوانات النادرة.

أقدام الدببة التي احتوت عليها الشحنة، مصدرها الدببة السوداء المستوطنة في أقصى شرق روسيا، حيث جرى الحصول عليها بعد ذبح 60 حيوانا بشكل غير قانوني.

ويواجه المهربون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بتهمة تهريب أجزاء من الدببة والنمور.

Sinister seizure of 240 Himalayan or black bear paws made in Russian Far East



FSB smash smuggling ring with goods intended for China as traditional medicines and food delicacies. https://t.co/n76I6LUGsh pic.twitter.com/EP8whP2uvS — The Siberian Times (@siberian_times) November 12, 2019

وتم ضبط ما مجموعه 44 مخلبا من الدببة واثنين من مخالب نمور سيبيريا بحوزة شخصين من الأجانب عند نقطة كراسكينو الحدودية، التي تربط الصين وإقليم بريمورسك في روسيا.

وقال سيرغي أراميليف، المدير العام لمركز نمور الآمور، إن مخالب النمر كانت من حيوان توفي في وقت سابق من هذا العام، مضيفا "هذه جريمة بشكل واضح".

يذكر أن نمور الآمور التي تعيش في سيبيريا، من بين أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم.