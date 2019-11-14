تصرف خاطئ من الأم يصيب الرضيع بـ 3 أمراض

يقوم بعض الآباء بتصرفات خاطئة خلال تعاملهم مع الأطفال الرضع، بعضها ربما يؤثر على صحتهم بصورة سلبية، وخاصة هز الأطفال بصورة عنيفة أثناء مداعبتهم.

وتلجأ بعض الأمهات لهز الرضع من أجل تنويمهم، أو من أجل التوقف عن البكاء، بينما يقوم بعض الآباء برمي الرضع إلى أعلى والتقاطهم على أيديهم، أثناء مداعبتهم، لكن ذلك يؤثر على مخ الأطفال وأنشطتهم الحياتية في المستقبل، حسبما أورد رسم توضيحي نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

#صحة| متلازمة هز الرضع تتسبب في ضرر مدى الحياة

https://t.co/ge2VNKHHd8 pic.twitter.com/Fd0lOYtLsN — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) June 13, 2017

وتقول الصحيفة السعودية إن هز الرضع يؤثر على الدماغ، لأن عضلات الرقبة تكون ضعيفة، ولا تدعم ثقل رأسهم بشكل كامل، مشيرة إلى أن تعرضهم للهز بقوة يجعل المخ يتحرك داخل الجمجمة، بصورة قد تؤثر عليهم سلبا.

وبحسب الرسم التوضيحي، الذي أوردته الصحيفة، فإن هز الرضع ينتج عنه 3 مخاطر، تشمل العمى الجزئي أو الكلي، كما يتسبب في مشاكل في التعلم، ويؤدي إلى تأخر النمو.

وتظهر أعراض تأثر الرضع سلبا على شكل عصبية أو هياج شديد، كما تؤدي إلى مظاهر سوء التغذية، إضافة إلى صعوبة في البقاء مستيقظا.