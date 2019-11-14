رانيا يوسف لمنتقديها: اشتموني أنا مبسوطة... فيديو

وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة للجمهور، ردا على الانتقادات على إطلالاتها الجريئة، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها الكثير من المستخدمين بالاستفزازية.

ونشر برنامج "the insider" على إنستغرام مقابلة مع الفنانة التي صرحت: "أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي إنتوا عاوزينه، أنا مبسوطة ومعنديش مشكلة".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Insider بالعربي (@theinsiderar) 13 Ноя 2019 в 8:14 PST

كما تحدثت رانيا عن مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" الذي ستظهر خلاله في الحجاب قائلة: "الاسكريبت من أحلى المسلسلات اللي قريتها وعملتها، وهو بطولة جماعية وقصة مختلفة وجديدة تماما".

بالإضافة إلى ذلك تنتظر رانيا عرض فيلم دماغ شيطان ومسلسل الآنسة فرح، وتصور في الوقت الحالي دورها في فيلم "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة.

واتهم بعض المستخدمين رانيا باللامبالاة وإثارة الجدل للاستمرار في صدارة "التريند" أثناء مشاركتها في أي مناسبة فنية.