بالفيديو والصور... كلب عجيب ينمو ذيله على وجهه

أعجبت روشيل ستيفن بكلب عجيب، من مدينة جيراردو في ولاية ميزوري، ينمو ذيله الثاني على وجهه.

وسمت روشيل الكلب "نروال" وهو نوع من الحيتان حريش البحر ويتميز بأن له ناب بارز على وجهه، وقالت روشيل إن الذيل الثاني ثابت ولا يتحرك، بحسب صحيفة "تودي".

واشتهر الكلب على مواقع التواصل الاجتماعي، وترأست روشيل مأوى للكلاب لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة سبع سنوات ولم تر شيئا كهذا من قبل.

وفحص الطبيب البيطري ذيل نروال بالأشعة السينية لكنه لم يجد أية عظام للذيل، وقال الطبيب: "عملت في هذه المهنة 16 عاما ولم أر شيئًا من هذا القبيل، وبالتأكيد أنه يبدو كذيل لكن بعض إجراء الفحوصات تبين أنها مجرد بشرة".

وأضاف: "والنمو هو شذوذ خلقي وهو لا يسبب أي ضرر على الصحة وأنه مجرد جرو عادي رائع".