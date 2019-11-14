نيزك يضيء سماء مدينة أمريكية قبل أن يسقط على الأرض...فيديو

ويظهر في الفيديو لحظة اختراق النيزك المجال الجوي للمدينة واحتراقه، حيث أضاء المدينة ما جعل السكان يتفقدون كميرات المراقبة، ليستعيدوا لقطات احتراق النيزك، وينشروها على صفحاتهم.

A blazing meteor lit up the night sky in St. Louis, Missouri, and was caught on video by excited residents, security cameras, and doorbell cams https://t.co/i55ZUdGe4w pic.twitter.com/0y8QyAuswF — CNN International (@cnni) November 14, 2019

وتلقت جمعية النيزك الأمريكية أكثر من 120 تقريرا من ثماني ولايات من أشخاص يقولون إنهم رصدوا النيزك، مساء الاثنين. تم الإبلاغ عن معظم المشاهد في ولاية ميسوري.

ونشر عالم الأرصاد الجوية في كانساس سيتي، جيرارد جبيلي، فيديو على صفحته الشخصية للحظة سقوط النيزك.

Did anyone else see the #meteor just before 11pm tonight?!! I caught it looking west from my dash cam @ThePlazaKC! That's the Cheesecake Factory tower it looks like it almost hits even though I know its 50-75 miles high. pic.twitter.com/x7sCg6l0Hp — Gerard Jebaily (@GerardJebaily) November 10, 2019

وقالت جمعية النيازك الأمريكية إن النيزك يبدو حيويا ومشرقا، وكان مساره من الشرق إلى الغرب لينهي رحلته في نورث كارولينا، بحسب موقع "سي إن إن".