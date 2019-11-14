فيل يعترض سيارة في تايلاند ويستلقي عليها... بالفيديو

أوقف فيل ضخم سيارة في تايلاند، وحاول النوم عليها وطحنها، لكن السائق استطاع الفرار بسيارته في اللحظات الأخيرة.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ناشطون، محاولة الفيل الاستلقاء على السيارة وما تسبب بتحطم نوافذها الخلفية وأجزاء من مؤخرة السيارة.

واستطاع السائق في اللحظات الأخيرة استغلال تحرك الفيل والهروب بسيارته من اسفل الفيل الضخم، والنجاة بنفسه وسيارته في اللحظات الأخيرة.

وأخذ الفيديو الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي وتناولته الصحف ومحطات الأخبار بطريقة ساخرة، خصوصا أن الحادث لم يخلف ضحايا.

A bull elephant blocked the road and then knelt on the back of a car in Thailand https://t.co/hKDHhwJrGo pic.twitter.com/7u4MznLkOh — CNN International (@cnni) November 14, 2019

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