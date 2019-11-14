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13:22 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص

    طريقة سريعة للتخلص من "الكرش"

    © Sputnik .
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    أشارت دراسة نُشرت في مجلة Obesity، إلى طريقة سريعة للتخلص من دهون محيط البطن.

    وقالت الدراسة بحسب موقع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، إن أفضل دفاع ضد دهون الأحشاء أو محيط البطن هو تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان من الخضروات والفواكه والفاصوليا، وممارسة تمارين رياضية معتدلة.

    تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص
    © Sputnik .
    علماء يكشفون تأثير كيلوغرام واحد من دهون الكرش على حياة الشخص

    وأكد الباحثون في رداستهم على أنه مقابل كل 10 غرامات زيادة في كمية الألياف القابلة للذوبان المستهلكة يوميا، تقل دهون الأحشاء بنسبة 3.7% على مدار 5 سنوات، 

    وتابعت الدراسة: "أدت زيادة النشاط المعتدل إلى انخفاض بنسبة 7.4% في معدل تراكم دهون الأحشاء خلال الفترة الزمنية نفسها".

    وذكرت صحيفة "هارفارد "الصحية أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، قد تساعد في استهداف الدهون الضارة.

    وكشفت الطبية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في إنقاص الوزن، كما تبين أن النظام الغذائي المعتمد على الدهون ويسمى "كيتو" أو "الكيتوني"، يكافح دهون الأحشاء الضارة، خاصة وأنه نظام عالي الدهون ومعتدل البروتين ومنخفض الكربوهيدرات.

    وبحسب الدراسة التي شملت 28 شخصا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فأن الذين اتبعوا النظام الغذائي الكيتوني، فقدوا المزيد من دهون الأحشاء، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة الدهون.

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