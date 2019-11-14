محيي إسماعيل: سيتم تكريمي في أمريكا خلال 4 أشهر

حل النجم محيي إسماعيل ضيفا على أحد البرامج الإذاعية، مطلقا العديد من التصريحات.

ووصف محيي إسماعيل بروزه على الساحة من جديد بفضل مقولته "هاه! إيه تاني"، بالتعويض الرباني.

وقال الفنان القدير: "ما يميزني هو شخصيتي المنفردة.. كما يقولون تحدث حتى أراك وهذه هي شخصيتي. أي حد يملك تاريخ، أنا التاريخ. أنا أحسن من الممثلين العالميين".

وتابع محيي إسماعيل: "شهادات تكريمي أعلقها على السقف عشان تعبت فيها لازم اللي يشوفها يتعب. عملت عيد ميلادي بخيارة بدل الشمعة عشان مفيش قواعد للتورتة".

وأضاف محيي إسماعيل :"لم أخف التصنيف كمجنون أو معقد بسبب أدواري. أنا لا أخاف من شيء. أنا في رحلة وراحل".

وأكمل الفنان المصري: "إلى الآن غير مستوعب ما حدث بشأن انتشار مقولتي (هاه! إيه تاني)، وهو تريند يرمز للتمرد. أرى أن هذا التريند هو عطاء ربنا حتى لو متأخر".

وأتم محيي إسماعيل: "ذاهب عقب أربعة شهور إلى نيوجيرسي الأمريكية من أجل تكريمي على كتابي العالمي الذي يباع على أمازون".