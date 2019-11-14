محيي إسماعيل: سيتم تكريمي في أمريكا خلال 4 أشهر

ووصف محيي إسماعيل بروزه على الساحة من جديد بفضل مقولته "هاه! إيه تاني"، بالتعويض الرباني.
وقال الفنان القدير: "ما يميزني هو شخصيتي المنفردة.. كما يقولون تحدث حتى أراك وهذه هي شخصيتي. أي حد يملك تاريخ، أنا التاريخ. أنا أحسن من الممثلين العالميين".
محيى اسماعيل يا جماعة 😂😂 pic.twitter.com/b9yKdinHNt— Dolce© (@Dolcikka) October 19, 2019
وتابع محيي إسماعيل: "شهادات تكريمي أعلقها على السقف عشان تعبت فيها لازم اللي يشوفها يتعب. عملت عيد ميلادي بخيارة بدل الشمعة عشان مفيش قواعد للتورتة".
وأضاف محيي إسماعيل :"لم أخف التصنيف كمجنون أو معقد بسبب أدواري. أنا لا أخاف من شيء. أنا في رحلة وراحل".
دخلنا بيت القيصر وعرفنا ليه هو بقى تريند ونمبر وان .. التفاصيل في #مش_متأخر_قوي— NRJ Egypt (@NRJEgypt) November 12, 2019
النهاردة 12 منتصف الليل على #نرجي 92.1 #المزيكا_لعبتها#محي_إسماعيل #أيه_تاني @Moaazyassen pic.twitter.com/EzfbsRjhF0
وأكمل الفنان المصري: "إلى الآن غير مستوعب ما حدث بشأن انتشار مقولتي (هاه! إيه تاني)، وهو تريند يرمز للتمرد. أرى أن هذا التريند هو عطاء ربنا حتى لو متأخر".
وأتم محيي إسماعيل: "ذاهب عقب أربعة شهور إلى نيوجيرسي الأمريكية من أجل تكريمي على كتابي العالمي الذي يباع على أمازون".
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