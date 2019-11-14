معلومات مهمة عن مرض السكري... كيف تتخلص من أعراضه

يحتفل العالم باليوم العالمي لمرضى السكري، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، من كل عام، وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي نصف مليار شخص يواجهون هذه المرض.

وفي هذا اليوم، تقول منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 422 مليون شخصا في العالم، يتعايشون مع هذا المرض، مشيرة إلى أنه بين أبرز 7 أمراض يكون يمكن أن تتسبب في الموت، في حال تم إهمال العلاج الخاص بها.

Today is #WorldDiabetesDay.



Over 420M people live with #diabetes. It’s is the 7th leading cause of death 🌍 & a major cause of costly & debilitating complications such as:

🔹heart attacks

🔹stroke

🔹kidney failure

🔹blindness

🔹lower limb amputationshttps://t.co/nuKkjXeGer pic.twitter.com/UZVESc7VQM — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 14, 2019

وتقول المنظمة الدولية إن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عدة في حالة عدم تناول الأدوية المناسبة، وأبرزها الأزمات القلبية، والفشل الكلوي، وربما يؤدي إلى مضاعفات على العين والدماغ والأطراف في بعض الحالات.

وبهذه المناسبة، نشرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي، تدوينة على "تويتر"، قالت فيها: "بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري، أجدد دعمي لـ 422 مليون شخص حول العالم يتعايشون مع مرض السكري"، مشيرة إلى أن العديد منهم لا يمكنهم الحصول على الجرعات المطلوبة من الإنسولين.

On #WorldDiabetesDay I’m supporting the 420 million people worldwide living with #diabetes,

many of whom do not have vital access to insulin.



We’ve come a long way in tackling #diabetes. But further work is needed to widen access to treatment and find a cure. — Theresa May (@theresa_may) November 14, 2019

وأضافت: "سلكنا طريقا طويلا في التعامل مع هذا المرض، لكن العالم يحتاج إلى مزيد من الجهد لعلاج المرض وإيجاد علاج نهائي له".

Frederick Banting, awarded the Nobel Prize for the discovery of insulin, was born on this day in 1891. The discovery of insulin is one of the biggest breakthroughs in medicine and has saved millions of lives. #WorldDiabetesDay pic.twitter.com/W9wV9KxsZ2 — The Nobel Prize (@NobelPrize) November 14, 2019

وتقول الصفحة الرسمية لـ"جائزة نوبل" على "تويتر"، إن هذا اليوم يوافق، ذكرى ميلاد العالم الكندي فريدريك بانتيغ، الذي استطاع اكتشاف دواء الإنسولين، الذي يستخدم في علاج المرض، مشيرة إلى أن هذا الدواء أصبح من أكثر الأدوية انتشارا منذ ذلك الحين، لدوره في الحفاظ على حياة مئات الملايين من البشر.

"On #WorldDiabetesDay, I voice my support for all individuals around the world living with diabetes, and reaffirm the commitment of the United Nations to fight for their needs and wellbeing on our path towards health for all."

-- @antonioguterres. https://t.co/xG3VC798fq pic.twitter.com/6QJTLOT78k — United Nations (@UN) November 14, 2019

وأعربت الأمم المتحدة عن دعمها لكل الجهود العالمية الهادفة للقضاء على المرض، مؤكدة حرصها على توفير كل الاحتياجات اللازمة لدعم المتعايشين معه.

The incidence of diabetes in people of all ages, is on rise.

Look out for these possible diabetes warning signs and symptoms, and see a doctor if you have any of these for a long period of time. #WorldDiabetesDay pic.twitter.com/e9wGbgYM0E — Govt of Pakistan (@pid_gov) November 14, 2019

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إرشادات، قالت إنه يجب اتباعها للحماية من مخاطر مرض السكري، وهي تناول أطعمة صحية منها الفواكه والخضروات، وتجنب تناول الدهون والسكريات، والنقطة الأهم هي تجنب التدخين.