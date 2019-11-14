بعد أن أشبعها ضربا... امرأة تستغيث لإنقاذها من زوجها في الإمارات (فيديو)

أعلنت شرطة الشارقة، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حالة التعنيف، التي تعرضت له امرأة هندية بشكل مستمر من قبل زوجها البالغ من العمر 47 عاما.

استغاثت ياسمينة سلطانة، البالغة 33 من العمر ولديها طفلين، من خلال نشر مقطع فيديو على "تويتر"، حيث تظهر وعينها متورمة وتنزف دما بعدما تعرضت للضرب.

Required urgent help .....my name Jasmine sultana I live in UAE Sharjah my husband name is Mohammed khizar ulla ....I have assaulted badly by husband I want help ..... pic.twitter.com/ugp2E6tqm3 — Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) November 12, 2019

وكتبت سلطانة على "تويتر"، "أحتاج لمساعدة طارئة... اسمي ياسمينة سلطانة وأعيش في الشارقة، الإمارات واسم زوجي محمد قيصر علا.. وقد تعرضت للاعتداء من قبل زوجي وأحتاج إلى مساعدة".

ثم كتبت سلطانة في تغريدة أخرى، "أحتاج إلى مساعدة عاجلة لأنني لا أريد البقاء في الإمارات مع زوجي وأريد العودة إلى بلادي إلى الهند مع أطفالي أحدهما عمره خمس سنوات وعمر الآخر 17 شهرا ونحن أتينا من بنغالور الهندية..".

وبحسب صحيفة "غولف نيوز"، قالت المرأة إن زوجها أخذ زواج سفرها وكل ما تملكه من مجوهرات ذهبية.

تنويه لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امرأة من الجنسية الاسيوية تعرضت للتعنيف من قبل زوجها في إمارة الشارقة بأنه تم التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصة

وتهيب شرطة الشارقة أفرادالجمهور بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع pic.twitter.com/OV8Kp9LWu5 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) November 13, 2019

وتفاعل الكثير من المستخدمين مع التغريدات حتى وصلت إلى شرطة الشارقة، التي بدورها اتخذت إجراءات فورية باحتجاز الزوج.

وشكرت سلطانة السلطات لمساعدتها في العودة إلى بلادها فليس في الشارقة من يعينها من أقرباء على تربية الأطفال.