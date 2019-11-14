تسريب... "أبل" تطرح هاتفا جديدا خلال 2020 سيكون قبل "آيفون 12"

كشفت تقارير أن "أبل" تستعد لطرح هاتف "آيفون" جديد خلال العام المقبل 2020، وذلك قبل هاتف "آيفون 12" الرئيسي.

ذكر مصدر مطلع من داخل "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية"، أن الهاتف الجديد سيتم طرحه خلال الأشهر المقبلة، وذلك قبل موعد الحدث الرئيسي لـ"أبل" في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، حيث تعلن عن هواتفها الجديدة، بحسب موقع "بي جي آر".

وفي مذكرة أرسلت إلى موقع "ماك رومرز"، المعني بأخبار "أبل"، فإن الهاتف الجديد يحمل اسما مبدئيا هو "آيفون إس إي 2"، وسيكون له مظهر مقارب من هاتف " آيفون 8 "، لكنه سيحتوي على مواصفات متطورة تجعله مواكبا لسلسلة " آيفون 11 "، إذ سيتضمن شاشة حجمها 4.7 بوصة، ومجموعة شرائح A13 Bionic و3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومن المتوقع أن يطرح هاتف "آيفون إس إي 2" مع حلول نهاية الربع الأول من 2020، أي بعد 4 أشهر على أقصى تقدير، وسيكون متاحا بثلاثة ألوان مختلفة، بما في ذلك "الفضائي الرمادي" و"الأحمر" و"الفضي"، ومن المحتمل أن يكون سعره الأساسي 399 دولارا لطراز 64 غيغابايت، وسيظل مزدا ببصمة إصبع.

وبالحديث عن "آيفون 12"، فإن موقع "بي جي آر" قال إنه سيشمل طرازين آخرين، هما "آيفون 12 برو" "آيفون 12 برو ماكس"، ومن المتوقع أن يضم تحديثات مذهلة، مثل دعم لشبكة "الجيل الخامس" وشاشات "بروموشن 120HZ"، وأنظمة كاميرا رباعية العدسات، بالإضافة إلى شكل جديد يمتاز بحواف معدنية مسطحة مثل هاتف "آيفون 5"، الذي طرح قبل سنوات.