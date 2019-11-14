أطفال رضع يحتفلون باليوم العالمي للطافة بربطات العنق السوداء... فيديو

احتفالا باليوم العالمي للطافة، قام مستشفى "ويست بن" في مدينة بيتسبيرج في أمريكا بارتداء مجموعة أطفال حديثي الولادة الزي الرسمي بألوان موحدة.

وارتدى الأطفال الزي التقليدي لمطلق فكرة يوم الطافة العالمي والرحمة للأطفال، فريد روجرز، صاحب برنامج الأطفال التلفزيوني "مستر روجرز" والذي ظهر في برنامجه أغلب الأحيان بالسترة الرسمية الحمراء وربطة العنق سوداء.

وقام فريق التمريض في المستشفى بإلباس الأطفال ربطات العنق والسترة، داخل الحاضنات، بينما راقبهم الأهالي من خارج النوافذ، بحسب موقع "سي إن إن".

وفي عام 2018 تم اختيار العاصمة الشمالية لروسيا، مدينة سان بطرسبورغ، على أنها أكثر المدن لطفا في روسيا، بعد تحليل نتائج الاستطلاع الذي قام به موقع "Tvil.ru‎" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحتفل العالم بيوم اللطافة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وتم الاحتفال به لأول مرة عام 1998 من قِبل حركة اللطافة العالمية، وهي منظمة غير حكومية تضم العديد من الدول منها كندا واليابان واستراليا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.