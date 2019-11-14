فنان مصري يعلن شفاءه من السرطان

أعلن الممثل المصري، زكي فطين عبد الوهاب، اليوم الخميس، عن خبر سار لمحبيه ومتابعيه.

وقال عبد الوهاب إنه تمكن من التغلب على مرض السرطان، وكتب عبر حسابه بموقع Facebook: "أصدفائي الأعزاء... خبر سار... نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر... ده معناه إني تقريبا خفيت... وسأجري أشعة بعد 3 شهور للمتابعة... باي باي chemo... باي باي cancer".

وكان زكي فطين عبد الوهاب قد أعلن في شهر مايو/ أيار الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك".

وتحدث زكي فطين عبد الوهاب تحدث عن لحظة اكتشافه المرض، وذلك من خلال حلوله ضيفا مع وائل الابراشي في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، والذي يعد أول ظهور إعلامي له منذ إعلانه عن إصابته بالسرطان.

وقال زكي فطين: "اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ 5 شهور، وجاء الأمر بالصدفة دون أي مقدمات إذ كنت أجري بعض الفحوصات الطبية والتحاليل واكتشفوا وجود ورم خبيث في الجهتين بالرئة".

وتابع: أنا مؤمن بالله وفي اللحظات العادية انفعل لبعض الأمور الحياتية ولكن في مثل هذه المعاناة والأمور الصعبة أكون ثابتاً وهو ما تعلمته من والدي فهو أيضا كان يعاني من مرض القلب ولكنه يتعامل ببساطة وقبول للأمر الواقع".

يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب هو نجل الفنانة المصرية الراحلة، ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، واشتهر من تجسيد أدوار رجل الأعمال، في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "العراف" أمام الفنان المصري عادل إمام.