بالفيديو... عودة مفاجئة للمصارع الشهير سي إم بانك لـ"WWE" بعد غياب استمر 5 سنوات

فاجأ نجم المصارعة الحرة الشهير، سي إم بانك، جماهير شركة "WWE"، بعودته لها، وذلك بعد 5 سنوات من مغادرته لها دون سابق إنذار.

واقتحم بانك استوديو برنامج تابع لشبكة "فوكس سبورت" الأمريكية و"WWE"، الثلاثاء، وصاحب دخوله أغنيته الشهيرة، التي اعتاد الظهور بها وهو متجه إلى حلبة المصارعة.

وقال المصارع الأمريكي الشهير (41 عاما) للجمهور، في ظهوره الذي لم يتعد الثوان على الشاشة: "أراكم هنا الأسبوع المقبل".

وأحدث ظهور سي إم بانك المفاجئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من محبيه عن سعادتهم بعودته مرة أخرى، وذلك بعد أن غادر شركة "WWE" في عام 2014، بسبب وجود خلافات حادة بينه وبين الإدارة.

لكن ستكون عودة سي إم بانك لـ"WWE" عبر التقديم الإذاعي، وليس في حلبة المصارعة، إذ سيشارك في تقديم برنامجا أسبوعيا، سيذاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وخلال مسيرته المهنية التي استمرت 15 عاما، فاز سي إم بانك ببطولة "WWE" مرتين، وبطولة "WWE" العالمية للوزن الثقيل 3 مرات، وبطولة "ECW" و"ROH" العالمية مرة واحدة لكل منهما.

وبعد تقاعده من المصارعة الحرة في عام 2014، واصل بانك مشواره لكن في فنون القتال المختلطة، وأمضى عقد انضمام إلى شركة "UFC" في ديسمبر/ كانون الأول 2014، لكنه خسر أول معركتين له ضد المقاتلين المحترفين، ميكي غال ومايك جاكسون.