لعبة الورق أو الكوتشينة...أصول اللعبة وإلام ترمز الملكات والملوك

تعتبر إحدى أكثر الألعاب شعبية ويكاد كل شخص قد لعب بها في طفولته أو كبره، فهل سألتم يوما عن أصول لعبة الورق أو كما تعرف بالشدّة أو الكوتشينة، ولماذا يكون عددها 52 ورقة، ومالرموز التي تمثلها.

بدأ ظهور لعبة الورق في الصين، حيث كان أول ظهور لها في الأدب الصيني في القرن العاشر، لتنتقل بعدها إلى العرب في فترة عهد المماليك حين نقلها التجار إلى مصر.

لتنتقل بعدها في سبعينيات القرن الرابع عشر الى أوروبا، من إيطاليا وإسبانيا.

في البداية كانت اللعبة شبه مقتصرة على الطبقات الأرستقراطية كون الأوراق كانت مرسومة باليد وتعتبر من السلع الفارهة، لتنتشر بعدها في القرن الخامس عشر، بشكل أكبر حيث أدى اختراع الطابعة الخشبية لغوتنبرغ إلى خفض تكلفة الإنتاج، وبخاصة في ثمانينيات القرن الخامس عشر.

ليتم تصميم أشكال مبسطة ومميزة للعلامات المعروفة حاليا على ورق اللعب في فرنسا، والتي تتمثل برموز، القلب(هاص)، ديمن(بلاط)، كلفس (البرسيم) وسبيت (الرماح).

تصميم الأوراق والرموز

تتكون اللعبة من 52 ورقة مقسمة على أربع مجموعات تتمثل بالرموز السابقة، وتحتوي كل مجموعة على 13 رتبة أو ورقة، وتتكون من أرقام من 1 إلى 10، أما الأوراق (11، 12، 13) فتكون مكتوبة بالحروف J وQ وK.

في بداية اختراع اللعبة كانت الرموز الأصلية للمماليك هي السيوف والعصي والكؤوس والنقود الذهبية، ولكن مع انتشارها بأوروبا في القرن الخامس عشر، قام الإسبان الإسبان والإيطاليون بتغيرها إلى سيوف وعصي وفناجين وعملات معدنية.

ويعود الفضل بالرموز الحالية للفرنسيين الذين أوجدوا هذه الرموز.

واقترح المؤرخون بأن الرموز الموجودة تمثل الطبقات الأربع في العصور الوسطى، فالسبيت (الرماح) تمثل طبقة النبلاء والعسكريين، ورمز ديمن (بلاط) يمثل طبقة التجار، والكلفس (البرسيم) يمثل طبقة الفلاحين، في حين يمثل القلب (هاص) طبقة رجال الدين.

العديد من النظريات حاولت تفسير معاني هذه الرموز، فالرموز الأربعة تمثل الفصول الأربعة، في الوقت الذي تمثل فيه الـ52 ورقة 52 أسبوعا في السنة.

كما تمثل البطاقات الـ13 من كل رمز، إلى 13 دورة قمرية.

من هم الملوك الأربعة على الورق

يوجد في هذه اللعبة أربعة ملوك يحملون الحرف K، فهم يمثلون الملك شارلمان أو قارلة على ورقة (القلب)، ويوليوس قيصر على ورقة (ديمن)، والإسكندر الأكبر على ورقة (كلفس)، والنبي داود على ورقة (سبيت).

أما الملكات اللواتي يحملن على الورق حرف Q، فيمثلن الآلهة بالاس أثينا على ورقة (كلفس)، وراحيل زوجة النبي يعقوب على ورقة (ديمن)، البطلة يهوديت على ورقة (هاص) والملكة اللاتينية آرجين على ورقة (سبيت).

يذكر بأن لعبة الورق تعرف بالعديد من الأسماء وتتنوع ألعابها، فهي تعرف أيضا بالشدة والكوتشينة، وهي مأخوذة من كلمة "كرتونشيني"، أي لعبة "البطاقات".