ليس نمط الحياة السليم... علماء يكشفون سر العيش لأكثر من 100 عام

إذا كنت تعتقد أن التمارين الرياضية اليومية واتباع نظام غذائي صحي هما مفتاح العمر الطويل، عليك أن تفكر مرة أخرى في الأمر.

توصلت دراسة يابانية حديثة، أجراها عدد من العلماء في جامعة كيو، إلى أن سر العيش لأكثر من 100 عام غير مرتبط بنمط الحياة، ولكنه يعود إلى جهاز المناعة، وذلك بفضل وفرة خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى.

واكتشف الباحثون أن المعمرين ، الذين تزيد أعمارهم عن 110 عاما، لديهم فائض من خلايا CD4، وذلك بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست".

كما ذكرت الدراسة أن خلايا الجهاز المناعي "الفائقة" هي أكثر عدوانية ومعروفة بأنها تقتل أي خلية تالفة تعبر طريقها، مثل الخلايا المصابة بالفيروسات أو الخلايا السرطانية.

قال بييرو كارنيسي، أحد القائمين على الدراسة: "نعتقد أن هذا النوع من الخلايا، غير المألوف نسبيا لدى معظم الأشخاص، حتى الشباب، مفيد في مكافحة الأورام المعروفة، ويمكن أن يكون مهما للمراقبة المناعية".

وتابع: "إنه أمر مثير لأنه قدم لنا رؤى جديدة حول كيف يمكن للأشخاص الذين يعيشون حياة طويلة للغاية حماية أنفسهم من حالات مثل الالتهابات والسرطان".

ولاحظ العلماء أن معظم كبار السن في اليابان تمكنوا من تفادي المرض معظم حياتهم، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن سنهم المتقدم قد يكون له علاقة بأجهزتهم المناعية الاستثنائية.