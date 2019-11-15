"أبل" تنضم إلى ترامب وتحارب السجائر الإلكترونية

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن شركة "أبل" الأمريكية، قررت اتخاذ خطوة لمحاربة السجائر الإلكترونية، التي ازداد معدل الوفيات بسببها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت "أبل" أنها ستحذف كل التطبيقات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، من متجرها "آب ستور"، التي يبلغ عددها 181 تطبيقا، بحسب موقع "أكسيوس".

تأتي خطوة "أبل"، بعدما بلغت وفيات السجائر الإلكترونية 42 شخصا، بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالدخان الناجم عن السجائر الإلكترونية.

وكانت تتوافر على متجر "آب ستور"، التابع لشركة "أبل"، تطبيقات تتيح للجمهور التحكم في درجة حرارة وإضاءة أقلام السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى توفر أخبارا متصلة بالسجائر الإلكترونية، وشبكات اجتماعية وألعاب.

وقالت "أبل" في بيان لـ"أكسيوس": "نحن نحرص بشدة على الإشراف على متجر "آب ستور"، كمكان موثوق به من جانب عملائنا، وخاصة الشباب لتحميل التطبيقات، فنحن نقوم دائما بتقييم التطبيقات لتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون، سواء من حيث الصحة أو الرفاهية.

وتابعت: "لاحظنا في الآونة الأخيرة، أن الخبراء فسروا انتشار مجموعة متنوعة من إصابات الرئة، فضلا عن وفيات، إلى منتجات السجائر الإلكترونية والأبخرة، وبناءا على ذلك، حدثنا إرشادات مراجعة متجر التطبيقات لدينا، لتحظر التطبيقات التي تشجع أو تسهل استخدام هذه المنتجات، واعتبارا من اليوم، لم تعد هذه التطبيقات متاحة للتحميل".

من جانبه، أشاد ماثيو ل. مايرز، رئيس حملة "من أجل أطفال خاليين من التبغ"، بمبادرة شركة "أبل"، والتي وصفها بـ"المهمة"، لكونها تتصدى لوباء السجائر الإلكترونية للشباب".

وتابع: "بإخراج التطبيقات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية من متجر التطبيقات، ستساهم "أبل" في تقليل تعرض الشباب لتسويق السجائر الإلكترونية، وتثبيط استخدامهم لهذه المنتجات، وتقدم "أبل" مثالا يحظى بالترحيب من مسؤولية الشركات في حماية أطفالنا".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق عن خطط لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصر في دائرة إدمان النيكوتين.

وعبر "ترامب" وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات، وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار،‭‭ ‬‬إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعكف بمباركة ترامب على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر كل نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد الحالات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، بلغ 18 حالة.