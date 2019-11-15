أغلى 10 منتوجات مصنوعة من الذهب في العالم

يميل أغلب الأثرياء إلى شراء الحلي باهظة الثمن وخاصة المصنوعة من الذهب الخالص، لكن لا يقتصر استخدام الذهب في صناعة المجوهرات إذ نجده مادة أساية في بعض المنتوجات.

نعرض عليكم في هذا التقرير أغلى عشرة منتوجات تم صناعتها من الذهب الخالص في جميع انحاء العالم.

شجرة عيد الميلاد في أبو ظبي بالإمارت

تعد شجرة عيد الميلاد في أبو ظبي الأغلى في العالم، يبلغ طول الشجرة 13 متراً مزينة بـ 181 زخرفة ثمينة: كرات ذهبية ، أكاليل وهدايا مغلفة بورق هدايا ذهبي، والتي يبلغ سعرها 11 مليون دولار جنبا إلى مع الأوسمة.

هاتف آيفون الذهبي

وأكد مصمم المجوهرات البريطاني ستيوارت هيوز بان الهاتف الذكي "iPhone 5" الذي صممه والذي يبلغ سعره 10 ملايين جنيه استرليني، اي ما يعادل 15 مليون دولار، هو اغلى هاتف في العالم. حيث استغرقت صناعة غلاف الهاتف الخارجي تسعة أشهر، وتم تصنيعه يدويا.

والغلاف الخارجي لهذا الهاتف مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط، واما الزر الرئيسي فصنع من الالماس الاسود وزنه 24 قيراط. وزينت حواف الهاتف بـ 600 الماسة، وأما شعار شركة أبل فزين بـ 53 الماسة بيضاء.

ساعة تشبه بيغ بان

ساعة الجيب"باتيك فيليبي سوبر كومبليكايشن غولد باكيت" تم صناعته بطلب من غينري غرايفز". تحتوي الساعة على 24 وحدة وتركيبة لمختلف الأغراض الزمنية. التي تؤدي كل واحدة منها نفس الموسيقى في ساعة "بيغ بان" الشهيرة. تم صناعتها من الذهب من عيار 18 قراط مع صورة دقيقة لسماء نيويورك المتوهجة بالنجوم. استغرق المصمومون 5سنوات كاملة لصناعتها. فيما بلغ سعر التحفة الفنية 11 مليون دولار.

مسلتزمات لعبة الورق "البوكير"

صنع ، ديفي باركر، مسللتزام لعبة الورق بطريقة فؤريدة من نوعها. مصنوعة من الزهر و 384 رقائق من الذهب الأبيض من عيار 18 قراط والأحجار الكريمة. زر موزع الأوراق مصنوع من الذهب الأبيض 18 قيراط والألماس.

العلبة نفسها مصنوعة من جلد التمساح مع بطانة مخملية من الداخل ، والبطاقات مصنوعة من البلاتين. تقدر المجموعة بـ 7.5 مليون دولار.

قطعة نقدية من كندا

أغلى وأكبر عملة ذهبية في العالم تم سكها في كندا في عام 2007. مصنوعة من الذهب بنسبة 99.999٪ ويبلغ وزنها 90 كغ، بينما يبلغ عرضها 3 سم وارتفاعها 53.5 سم ، وقد تم إنشاء هذه العملة لدعم سمعة العملات المعدنية الكندية التي تبلغ أوقية واحدة. على أحد الجوانب ، صورة الملكة إليزابيث الثانية تم سكها: وهي تعتبر الشخصية الرئيسية في البلاد. بينما على الجانب الآخر من العملة يوجد أوراق القيقب ، وهي رمز كندا.

هذا وتبلغ قيمة العملة 997000 دولار.

القميص الذهبي

قرر رجل الأعمال الهندي ،داتا بخوغي، الإنفراد عن عامة الناس وطلب من المصمم تيجبالو رانكا، تصميم قميص من الأوراق الذهبية. هذا وتم إنشاؤه بشق الأنفس على مدى أسبوعين بالزمن، والذي تطلب خمسة عشر من الجواهريين الذين استبدلوا بعضهم البعض كل 16 ساعة. يزن هذا القميص غير العادي 3.5 كيلوغرامات، فيما بلغت تكلفته 250000 دولار.

أحذية أغلى من أحذية سندريلا

صنع المصمم البريطاني ، كريستوفر مايكل،بالمجزوهرات أغلى وحدة للأحذية في التاريخ المعاصر، والتي حطمت الرقم القياسي في الآونة الأخيرة: صنع مؤخرا زوج من الأحذية النسائية بمناسبة عيد الحب والتي تنتظر سعيدة الحظ لارتدائها.

زوج الأحذية مفتوحة الكعب والأشرطة "كريستوفر مايكل شليس سوليد غولد" مصنوعة من الذهب بالكامل مع 2000 قطعة ألماس صغيرة. وبلغت قيمة "التحفة" 210994 دولار.

الشواية الذهبية

صنعت الشواية" بيفي آفتر" من الذهب عيار 24 قراط، والتي صنعت خصيصا للعرض النمساوي الخاص بفن الطبخ. وتم بيعص بعد ذلك بـ150510 دولار.

نظارات بزجاج من الذهب

لم تعد النظارات ذات الإطارات المصنوعة من الذهب اليوم تفاجئ أي أحد بالكاد. لكن النظارات التي كانت حتى الزجاج مصنوع من الذهب ، هي حتى الآن النظارات الوحيدة في العالم. نظارات كليك جولد ريدر للقراءة. استخدم الذهب من عيار 18 قيراطً في الإطارات وعدسات النظارات، فيما بلغ سعرها 75000 دولار.

الكرسي يشبه العرش الملكي

صممت أغلى علامة تجارية للأثاث "إيمس" كرسيا من الذهب الخالص. ومع ذلك ، فإن المقعد ذهبي فقط فيه: الأرجل مصنوعة من المعدن العادي. سعر هذا العرش المنزل هو 2122 دولار.