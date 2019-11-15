مخرج أفلام "الأب الروحي" يزور مكتبة الإسكندرية (صورة)

زار المخرج الأمريكي العالمي، فرانسيس فورد كوبولا، مكتبة الإسكندرية، أمس الخميس، على هامش زيارته السياحية لمصر.

وتفقد كوبولا مكتبة الإسكندرية، إذ زار قاعة القراءة الرئيسية والمتاحف والمخطوطات، وعبر عن إعجابه برقمنة ذاكرة مصر الحديثة، وسأل عن المعلومات المتوفرة عن المؤلف المصري نجيب محفوظ، الذي ذكر أنه يستمتع كثيرا بقراءة رواياته، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وصرح المخرج الشهير أنه زار المكتبة، تنفيذا لوصية صديقه المخرج الأمريكي العالمي، مارتن سكورسيزي ، الذي زار المكتبة قبل عدة أعوام وأعجب بها بشدة.

وعبر كوبولا عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، مؤكدا أن من الطقوس التي يحرص عليها في زياراته الخارجية أن يصطحب أحفاده.

وأضاف أنه زار القاهرة والأقصر وأسوان، واطلع على الكثير من أوجه الحضارة المصرية، للمرة الأولى، مؤكدا أن أهم 3 نساء في التاريخ أعجب بهن هن كليوباترا السابعة وحتشبسوت وهيباتيا، وجميعهن مصريات.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن "الفن يرقى بالوجدان، ويثري الوعي، ويرهف الحس، وتقدم المكتبة الدعم للفنون بشتى أنواعها، موسيقى ومسرح وسينما، فضلا عن المعارض الفنية، وتحرص دائما على التواصل مع المبدعين في كل انحاء العالم تأكيدا على رسالتها الدولية".

مكتبة الأسكندرية تستقبل المخرج العالمى «فرانسيس فورد كوبولا» https://t.co/sxPAoXSbA0 pic.twitter.com/Y1QEBMhwpq — دار المعارف (@daralmaref) November 15, 2019

يشار إلى أن فرانسيس فورد كوبولا هو مخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من أصل إيطالي، حصد جائزة أوسكار 5 مرات، فضلا عن جوائز أخرى، ومن أشهر أفلامه ثلاثية "The Godfather" (الأب الروحي)، من بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو ومارلون براندو، و"Apocalypse Now" و"Dracula".