بالفيديو... شيرين عبد الوهاب لمعجب في الرياض: ربنا يستر عليك من زوجي

فأثناء إحياء شيرين للحفل، المقام ضمن "موسم الرياض"، صعد على المسرح أحد المعجبين بها من سويسرا، وهو دائم حضور جميع حفلاتها، ما جعل المطربة المصرية تقدم على تقبيل يده، قائلة: "أنت أفضل معجب في العالم، أنا أحبك، بس يارب زوجي حسام ما يموتكش برة".
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يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب متزوجة من المطرب المصري، حسام حبيب، منذ نيسان/أبريل 2018.
وبدأت شيرين عبد الوهاب حفلها في "موسم الرياض"، بأغنيات "حبه جنة، كتير بنعشق، متحاسبنيش، آه ياليل، كده ياقلبي، مشاعر".
وأضافت النجمة المصرية مخاطبة جمهورها: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".
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