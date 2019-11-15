بالفيديو... شيرين عبد الوهاب لمعجب في الرياض: ربنا يستر عليك من زوجي

تعرضت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لموقف أثار سعادتها وإحراجها في نفس الوقت، خلال إحيائها حفلا في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس.

فأثناء إحياء شيرين للحفل، المقام ضمن "موسم الرياض"، صعد على المسرح أحد المعجبين بها من سويسرا، وهو دائم حضور جميع حفلاتها، ما جعل المطربة المصرية تقدم على تقبيل يده، قائلة: "أنت أفضل معجب في العالم، أنا أحبك، بس يارب زوجي حسام ما يموتكش برة".

View this post on Instagram معجب من حفل شيرين عبد الوهاب A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Nov 14, 2019 at 3:26pm PST

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب متزوجة من المطرب المصري، حسام حبيب، منذ نيسان/أبريل 2018.

وبدأت شيرين عبد الوهاب حفلها في "موسم الرياض"، بأغنيات "حبه جنة، كتير بنعشق، متحاسبنيش، آه ياليل، كده ياقلبي، مشاعر".

وأضافت النجمة المصرية مخاطبة جمهورها: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".