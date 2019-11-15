شاهد الرجل الأكثر جاذبية لعام 2019... وزوجته: إنه لشرف

من ناحيته، شكر ليجند مجلة "بيبول" على منحه اللقب، قائلا: "لا أعرف ماذا أقول، أود أن أشكر مجلة "بيبول" بالطبع، لكن أريد - أيضا - أن أشكر بليك شيلتون، لأنني جلست بجواره طوال الأشهر القليلة الماضية، وتعلمت طرقه المثيرة".

وتابع مازحا: "لقد لاحظت كل خطوة قام بها وكل كلامه".

وهنأت زوجة جون ليجند، عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الأمريكية، كريسي تايغن، زوجها على "تويتر"، وشاركت صورة الغلاف الخاصة بمجلة "بيبول" للعدد الذى سيصدر في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، وغردت: "لقد حققت حلمي المتمثل فى كونه الرجل الأكثر جاذبية الرجل على قيد الحياة، إنه لشرف".

my secret is out. I have fulfilled my dream of having boned @people's sexiest man alive!! an honor!!!!! pic.twitter.com/xu7ygnhOZk — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

ومن أشهر أغنيات جون ليجند الرومانسية، "All of Me"، والتي صورها مع زوجته كريسي تايغن.

وكانت مجلة "بيبول" منحت اللقب للمرة الأولى للممثل الأسترالي، ميل غيبسون فى عام 1985، وقتما كان عمره 29 عاما، ومن بين الفائزين الآخرين مارك هارمون وتوم كروز وكيانو ريفز وبراد بيت وجورج كلوني وهاريسون فورد وبن أفليك وجوني ديب وريان رينولدز وبرادلي كوبر وتشانينغ تاتوم وكريس هيمسوورث وديفيد بيكهام ودواين جونسون.