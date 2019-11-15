محمد رمضان يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

وجه الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الجمعة، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وشارك رمضان مع رسالته، فيديو دعائي لحفله الأول في المملكة العربية السعودية، وكتب معه: "شكرا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسدد خطاه وشكرا سمو الأمير محمد بن سلمان ثم شكرا معالي الوزير تركي آل الشيخ، لإعطائي هذه الفرصة بمشاركتي في هذا الحدث العالمي موسم الرياض 2019".

شكراً جلالة #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله وسدد خطاه وشكراً سمو #الأمير_محمد_بن_سلمان ثم شكراً معالي الوزير @Turki_alalshikh لإعطائي هذه الفرصة بمشاركتي في هذا الحدث العالمي #موسم_الرياض 2019 🇪🇬🤝🇸🇦 #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/aVbheEcCDF — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 15, 2019

وأعلن محمد رمضان أن حفله الأول في السعودية، سيقام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.