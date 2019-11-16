خطورة العمل دون الذهاب في إجازة

اتضح أن الأشخاص الذين يعملون دون الذهاب في إجازة، في المتوسط ، يخفضون متوسط العمر المتوقع لديهم بمقدار عشر سنوات.

أعلن كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في موسكو في مجال الرعاية الصحية الأولية للبالغين أندريه تياجيلنيكوف أن رفض الإجازة أو الإجازة القصيرة السلبية تؤثر سلبا على الحالة العاطفية والجسدية للشخص.

وأشار إلى أنه يجب أخذ إجازة أسبوعين على الأقل، لأن الجسم يحتاج إلى خمسة إلى سبعة أيام للتأقلم مع نظام الراحة.

وقال تياجيلنيكوف: "لذلك، لا ينصح بأخذ أسبوع من حيث الصحة. أولئك الذين يأخذون أسبوعين على الأقل على حق. في الوقت نفسه، فإن أهم شيء في العطلة هو قضائها بفعالية. الخروج إلى الهواء الطلق، والمشي، والسباحة ، وتناول الطعام بشكل صحيح. إن الاستلقاء في أحد الفنادق أمام التلفزيون أو على كراسي التشمس لن يجلب فوائد لاستعادة الجسم للطاقة".

وأكد أن رفض الإجازة أو نقلها إلى العام المقبل هو قرار غير مناسب.

وأضاف: "موارد الجسم عند العمل بدون إجازة كافية لمدة أقصاها سنتين إلى ثلاث سنوات. ومع ذلك، فلا يجب العمل لعامين على التوالي دون إجازة - للحفاظ على القدرة على العمل والصحة، يحتاج الشخص إلى راحة كاملة سنوية"، وفقا لوكالة أنباء موسكو.

إن العمل دون إجازات يزيد من خطر الاكتئاب، والإرهاق يؤثر سلبا على عمل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، وتقل المقاومة الكلية للأمراض.

اتضح أن الأشخاص الذين يرفضون الإجازة، في المتوسط ​​، يخفضون متوسط ​​العمر المتوقع لديهم بمقدار عشر سنوات.

وعدد المختص الأعراض التي تشير إلى الحاجة إلى الإجازة: التهيج، وتدهور العلاقات مع الزملاء في العمل، وفقدان التركيز، والأخطاء المنتظمة والتعب السريع، وكذلك عدم القدرة على الاسترخاء بعد يوم عمل.