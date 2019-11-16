الشرطة الأمريكية تلقي القبض على "سفاح التسعينات"

وتم القبض على غايلز ووريك صاحب الـ60 عاما في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق ما أعلن قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام.

وقال نيوشام وفقا لما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "بين العامين 1991 و1998، أرعب رجل مجتمعنا بعدما انقض على العديد من النساء وهاجمهن بوحشية في هذه المنطقة".

وأضاف "جرى التعرف عليه كمشتبه به في عمليات الاعتداءات الجنسية وجريمة القتل من خلال علم الأنساب الجيني".

BREAKING: The ‘Potomac River Rapist’ has been arrested in South Carolina. 60 year old Giles Daniel Warrick terrorized DC area in 1990s. He is accused of sexually assaulting 10 female victims—one of whom was murdered in Aug. of ‘98. ⁦@fox5dc⁩https://t.co/cKrBZsoh6l — Ike Ejiochi (@IkeEjiochi) November 14, 2019

آخر اعتداء نسب إلى "مغتصب نهر بوتوماك" كان في أغسطس/أب 1998، عندما تعرضت فتاة تبلغ من العمر 29 عاما للضرب بحجر حتى الموت.

وكشفت الشركة أنها تمكنت من حل القضية عن طريق مطابقة الحمض النووي، الذي خلفه المشتبه به في مسرح الجريمة في قواعد بيانات الأنساب على الإنترنت.

يذكر أن هذه التقنية تم الاستعانة بها لحل قضايا جنائية بارزة كان أخرها قضية القاتل والمغتصب الشهير المعروف باسم "غولدن غايت كيلر".