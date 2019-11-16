شاهد شاب سعودي حاول تحدي الطبيعة فدفع ثمن تهوره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب حاول عبور أحد الأودية الجارفة بمركبته في السعودية.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يخرج من سيارته محاولا إنقاذ نفسه من الغرق، بعد أن جرف السيل المركبة وتعطلت بشكل مفاجئ.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني طالبت المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد في الأودية ومصارف السيول.