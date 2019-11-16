في أشهر حملها الأخيرة... اكتشاف "كارثة" حول بطن امرأة حامل

تمكن مسؤولو الأمن من ضبط شيء غير متوقع حول بطن امرأة حامل، على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي.

واكتشف مسؤولو الجمارك الأرجنتينيون، أن "المرأة لم تكن تحمل طفلا، بل 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، تحاول تهريبها عبر الحدود متظاهرة أنها في أشهر الحمل الأخيرة".

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن السيدة اعتقلت في نقطة تفتيش تابعة للشرطة، بمنطقة تعرف باسم "فالي دي أوكو قرب الحدود بين الأرجنتين وتشيلي"، مؤكدة أن المرأة المهربة، صرحت، بعد التحقيق معها، أنها كانت متوجهة إلى منطقة باتاغونيا الحدودية.

لاحظ ضباط في نقطة حدودية بين الأرجنتين وتشيلي شيئاً "غير طبيعي" في بطن امرأة تبدو كأنها حامل، فأصروا على توقيفها وإخضاعها لتفتيش دقيق، فكانت المفاجأة غير المتوقعة.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/FwrE3KqTTH — صحيفة الرؤية (@Alroeya) November 15, 2019

ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، صور المرأة في حسابها على "تويتر"، وقالت إن الموقوفة "صنعت بطنا من العجين، وخبأت داخله المخدرات - القنب الهندي". وذكرت أن المرأة أرجنتينية الأصل، وكانت برفقة رجل، جرى اعتقاله أيضا، بعدما كان بدوره يحاول تهريب كمية من المخدرات.