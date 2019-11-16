راغب علامة يتحدث عن محمد بن سلمان والفساد... فيديو

قال المطرب اللبناني، راغب علامة، إن لبنان تحتاج لشخص مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكي يقتلع الفساد الموجود في بلاده.

وأشار على هامش حفله في "موسم الرياض"، الذي أحياه الخميس، إلى أنه يتمنى أن يحدث في لبنان مثلما حدث في السعودية، بوضع الفاسدين في السجون، ليكونوا عبرة لمن اعتبر، وذلك بحسب تصريحاته لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم عمرو أديب.

ورد المطرب اللبناني على المنتقدين له، بسبب إحيائه حفلا غنائيا في السعودية رغم الأزمة التي تمر بها بلاده، قائلا: "لو رغبت أن أرد عليهم لم أكن سأغني طوال حياتي، لأنني ولدت في لبنان وكانت هناك مشاكل، ولو كنت سأنتظر حتى تحل كانوا من ممكن أن يجدوني مقاتل".

وتحدث راغب علامة عن دور الفن والفنانين في الأزمة التي تمر بها البلاد: "وقفتي أمس في قلب الرياض عبرت عن موقف المملكة تجاه لبنان، وموقف الشعب السعودي تجاه لبنان، وحطيت قضية لبنان قدام العالم كله من قلب الرياض".

وتابع: "عندما هاجر النبي محمد، استقبله أهل المدينة بأغنية "طلع البدر علينا"، ووصفها بأنها أغنية عاطفية تظهر حبهم له".

واعتبر راغب علامة أنه لم يكن هناك أفسد ولا أسوأ من الإدارات السابقة للبنان، متمنيا ألا تذهب لبنان لحرب أهلية، قائلا: "اليوم أي شخص سيجلس على الكرسي سيعرف أن الشعب سيحاسبه وطبعا دي ثورة، والحل مش هيكون من أول توافق سياسي، والآن الشعب هو اللي له الكلمة وزمان الكلمة كانت لآلهة حاكمين".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.