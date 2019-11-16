اكتشاف مغارة أثرية تعود للعصر الطباشيري بالأردن

اكتشف العضو في الاتحاد العالمي لمستكشفي الكهوف الأثرية بالأردن أحمد ملاعبة، كهفًا أثريًا يعود لأواخر العصر الطباشيري الأعلى، أي قبل ما بين 40.000 و10.000 سنة مضت.

وقال ملاعبة في حديث مع وكالة "بترا" إنه عثر على الكهف أثناء تنقيبه وسط الحفر الصغيرة في الأراضي النائية بمحافظة إربد شمال الأردن، والتي لا يتجاوز قطرها 40 سم، مبينًا أنه بعد الدخول من المدخل الصغير لإحدى الحفر، ظهرت المغارة بمساحة وارتفاع كبيرين.

وأضاف المستكشف أن المغارة تعد من نوع كهوف "كارلسباد" الشهيرة في الولايات المتحدة، وتحتوي جيولوجيًا على تشكلات مختلفة للأحجار والصخور الجيرية وبألوان مميزة وفريدة، والتي تعود للعصر الطباشيري الأعلى، حيث تشكلت بفعل الإذابة بالماء المشبع بأيون الهيدروجين مع بعض الغازات الأخرى مثل الميثان.

ودعا الباحث الأردني وزارة السياحة والآثار إلى تبني هذه المغارة وإعادة تأهيلها حسب المخططات المعمول بها عالميًا من حيث إجراءات الأمان والإنارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها ولزوارها بالمستقبل، ووضعها على خارطة السياحة الأردنية لتكون مقصدًا سياحيا للسياحة البيئية والجيولوجية والتعليمية بالمستقبل.