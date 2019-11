قبل "الجوكر"... أفلام حققت مليار دولار في شباك التذاكر

ويجسد الممثل واكين فينيكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسي يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكابه عمل عنيف، ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.

وتوقع جيتيش بانديا، المحلل المتخصص في شباك التذاكر، إن الفيلم سيتخطى حاجز المليار دولار أمس الجمعة.

وقال بانديا مؤسس ورئيس تحرير موقع "بوكس أوفيس جورو" على "تويتر": "قطعا إنجاز مذهل لفيلم مصنف للكبار فقط أنتج بميزانية متواضعة ولم يعرض في الصين".

ولكن قبل "الجوكر"، كان هناك 44 فيلما استطاعوا أن يجتازوا مليار دولار في الإيرادات العالمية خلال الـ25 عاما الماضية، وينضموا إلى ذلك النادي الاستثنائي، ونعرض أبرزهم، بحسب بيانات موقع "بوكس أوفيس موجو":

Avengers: Endgame

حطم آخر أفلام "أفنجرز"، المستوحاة عن قصص "مارفل" الهزلية، رقما قياسيا، بأن يصبح "أسرع يجتاز المليار دولار في 5 أيام فقط في شباك التذاكر العالمي"، وذلك بمبلغ 1.209.000.000 في أول 5 أيام من عرضه العالمي.

ويحتل الفيلم المركز الأول في قائمة "نادي المليار دولار"، بإيرادات عالمية وصلت إلى 2,797,800,000 دولار.

وعرض فيلم "أفنجرز: إند غيم" في شهر مايو/أيار 2019، ويختتم مشوار "مارفل" السينمائي الطويل، الذي بدأ قبل 11 عاما بفيلم "الرجل الحديدي".

The Dark Knight

يصادف أن آخر فيلم اجتاز المليار دولار قبل "الجوكر" مباشرة هو فيلم آخر يضم "جوكر" آخر، وهو The Dark Knight" من إنتاج 2008، وبلغت إيراداته العالمية 1,004,600,000 دولار.

والفيلم هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام "باتمان" للمخرج كريستوفر نولان.

ومازال الكثير من عشاق شخصية "الجوكر" يعتبرون أداء الممثل الأسنرالي الراحل، هيث ليدجر لأشهر شرير في عالم المجلات الهزلية "أسطوريا"، وحاز "ليدجر" على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

The Hobbit: An Unexpected Journey

حقق الفيلم المستوحى عن شخصيات "الهوبيت" من أفلام "سيد الخواتم"، من إنتاج عام 2012 إيرادات عالمية بلغت 1,021,100,000 دولار.

Zootopia

يعتبر فيلم "زوتوبيا" من إنتاج 2016، هو رابع أفلام "ديزني" التي تجتاز حاجز المليار دولار، إذ حقق إيرادات 1,023,800,000 دولار في شباك التذاكر العالمي.

Alice in Wonderland

بلغت إيرادات الفيلم المستوحى عن الرواية العالمية "أليس في بلاد العجائب" 1,025,500,000 دولار عالميا، وتم طرحه في عام 2010.

Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace

حقق أول أفلام "حرب النجوم" في عام 1999، من حيث التسلسل الزمني، إيرادات عالمية 1,027,000,000 دولار، وذلك بفضل عرضه في السينمات بتقنية "البعد الثالث"، فضلا عن أن الجمهور كانوا متشوقين لمشاهدة أول فيلم من السلسلة الشهيرة، منذ عرض آخر جزء في عام 1980.

Finding Dory

جنى الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "Finding Nemo"، من إنتاج 2016، مبلغ 1,028,600,000 في شباك التذاكر العالمي.

Jurassic Park

كان من الطبيعي أن يجتاز فيلم المخرج الأمريكي الشهير، ستيفن سبيلبرغ، في عام 1993 حاجز المليار دولار عالميا، بسبب إخراجه المتقن وقتها، فضلا عن عرضه بالسينمات بتقنية "البعد الثالث".

وفيلم "جوراسيك بارك" مستوحى عن رواية للكاتب الشهير، مايكل كرايتون، الأكثر مبيعا، وهو أول جزء من سلسلة أفلام الديناصورات الشهيرة.

وبلغت إيرادات الفيلم عالميا 1,029,200,000 دولار.

Despicable Me 3

حقق الجزء الثالث من أفلام الرسوم المتحركة، التي أبطالها شخصيات "المنيونز" المحبوبة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، 1,033,500,000 دولار عالميا، وهو من إنتاج 2017.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

هناك 4 أفلام تم تقديمها عن أفلام "قراصنة الكاريبي"، وانضم اثنان منها إلى نادي المليار دولار، وهما "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" و"Dead Man's Chest".

وحصد فيلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" 1,045,700,000" دولار في شباك التذاكر العالمي.

Aladdin

يعتبر النسخة الحية من فيلم "علاء الدين" من بين 5 أفلام من إنتاج "ديزني" اجتازت حاجز المليار في شباك التذاكر العالمي خلال 2018.

وبلغت إيرادات الفيلم عالميا 1,050,693,000 دولار، وهو من بطولة ويل سميث ومينا مسعود.

Titanic

بعد مرور عقدين من الزمان، مازالت "رائعة" المخرج جيمس كاميرون محتفظة بالمركز الثالث في "قائمة المليار دولار"، وهي من بطولة ليوناردودي كابريو وكيت وينسليت.

وحقق الفيلم الرومانسي المستوحى عن أحداث حقيقية، إيرادات عالمية بلغت 2,187,500,000 دولار.