زوج أنغام يوضح سر ارتدائها نظارة سوداء في حفل الكويت

أثارت المطربة المصرية، أنغام، تساؤلات معجبيها، بعد ظهورها النادر وهي مرتدية نظارة سوداء، خلال أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت.

وشاركت الفنانة الشهيرة، صورا لها من كواليس الحفل الذي أحيته الخميس، وهي مرتدية النظارة السوداء، وتكهن بعض معجبيها أنها ليست بخير.

View this post on Instagram جاهزين لحفلة النهاردة ؟😍❤️ #حفل #انغام #الكويت #انغام_فى_الكويت A post shared by Angham (@anghamofficial) on Nov 14, 2019 at 8:07am PST

لكن أوضح زوج أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، أنها لا تعاني من أي شيء وهي بصحة جيدة.

وفسر زوج أنغام ارتدائها للنظارة السوداء بسبب الإضاءة التي يتم تجهيزها، أو لكي تتحرك بحرية دون أن يتجمع حولها المعجبين".

وشارك أنغام في إحياء حفلها الغنائي بالكويت، المطرب اللبناني، وائل جسار.

يشار إلى أن أنغام تعرضت لطارئ صحي، خلال حفلها الغنائي في منطقة الجوف بالسعودية، بشهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ سقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وتمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وقالت أنغام "بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط".