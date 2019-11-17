نيكولاس كيج مرشح لتجسيد دور نيكولاس كيج في فيلم عن حياته

يجري نجم هوليوود الأمريكي، نيكولاس كيج، مفاوضات في الوقت الحالي، من أجل تجسيد نفسه وهو يحاول الفوز ببطولة فيلم جديد للمخرج كوينتن تارانتينو.

والفيلم يحمل اسم "Unbearable Weight of Massive Talent"، وهو من تأليف توم غورميكان وكيفين إيتن، ومن المقرر أن يتولى إخراجه "غورميكان"، بحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر".

وفي أحداث الفيلم، يتحدث نيكولاس كيج الحالي إلى نسخة منه منذ تسعينيات القرن الماضي، الذي يسخر منه بسبب انحسار الأضواء عنه حاليا، ولقبوله المشاركة في العديد من الأفلام ذات الميزانية المحدودة.

كما يظهر "كيج" (55 عاما) في الفيلم، وهو يقبل حضور حفل عيد ميلاد أحد معجبيه، من عصابات المخدرات المكسيكية، من أجل التخلص من ديونه المثقلة كاهله، ويستغل ذلك المعجب وجود الممثل الأمريكي لكي يريه نصا سينمائيا من تأليفه.

هذا ولا توجد حاليا أي مؤشرات على ما إذا كانت الجهة الإنتاجية للفيلم تفكر في إسناد دور نيكولاس كيج لممثلين آخرين، سوى للممثل نفسه.

ومن المقرر أن تقوم شركة "لايونز غيت" بإنتاج الفيلم.

يشار إلى أن نيكولاس كيج كان من نجوم الصف الأول في هوليوود خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، ببطولته للعديد من الأفلام المحققة لأعلى إيرادات شباك التذاكر، منها "Face/Off" و"Con Air" و"City of Angels" و"Snake Eyes"، قبل أن تتدهور أوضاعه الفنية، ويشارك في أفلام محدودة النجاح.

يشار إلى أنه تم تكريم الممثل الأمريكي الشهير في ختام الدورة الـ39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2017.