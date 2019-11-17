سيرين عبد النور تعلن خبرا مفزعا... مرض قاتل يدق أبوابها

وفي حديث خاص مع موقع "الفن"، قالت سيرين، إنها "تصلي بشكل دائم من أجل شفاء ابن شقيقتها الذي يدعى كيفن ويبلغ من العمر 16 عاماً، كما أنها تصلي لكي يعطيه الله القوة من أجل تحمل العلاج الكيميائي"، مؤكدة أن "على كيفن أن يتحلى بالكثر من الايمان والإيجابية".

بدورها، أشارت شقيقة سيرين، خلال تصريحات مع مجلة "سيدتي"، إلى أنه "لم يكن يشكو من شيء سوى بعض الإرهاق وألم في ركبتيه، اعتقدوا بأنه بسبب نموه، وذات يوم أصيب بانفلونزا حادة كشفت إصابته بالمرض الخبيث".

يا رب الله يحميلك ولادك 🙏 https://t.co/yZBg6yMVha — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 16, 2019

وتعيش الفنانة سيرين عبد النور حالة نفسية سيئة بعد كشف شقيقتها سابين عن إصابة نجلها، وحاول العديد من الفنانين التخفيف عن سيرين وتمنوا الشفاء لابن شقيقتها الذي ترتبط به بشكل كبير، حسب المجلة.