العثور على رسومات لوحوش عملاقة ومرعبة في البيرو (صور)

ووفقا لموقع الجامعة الإلكتروني، فقد تم اكتشاف الرسومات خلال العمل الميداني وكذلك خلال تحليل ثلاثي الأبعاد للبيانات، كما تم التعرف على إحدى الرسومات لأول مرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، فإن بعض الرسومات لا تشبه أي شيئ على الإطلاق، بينما البعض الآخر تشبه الحيوانات والأسماك والنباتات، والبعض الآخر تبدو وكأنها وحوش تشبه الإنسان ولكن ذات رؤوس مربعة.
143 новых геоглифа, обнаруженных в Наска Пампа и его окрестностях— Anele (@crocusgloria202) November 17, 2019
Университет Ямагата расширяет использование технологии искусственного интеллекта IBM с целью понимания линий Nasca в целом
Ключевые моменты настоящего пресс-релиза - https://t.co/CjI1NiMee2 pic.twitter.com/DGj0aRuOLh
جيوغليف – هي رسومات مرسومة على الأرض، وغالبا ما تكون كبيرة جدا، بحيث لا يمكن التعرف عليها إلى من إرتفاعات عالية. وقد تم اكتشاف الرسومات على هضبة نازكا لأول مرة في عام 1939.
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