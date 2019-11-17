عقب سقوط 11 ألف جثة... كارثة بيئية تهدد كوكب الأرض (الفيديو)

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في مقتل 11 ألف خفاش، بعد فشلها في التكيف على درجات الحرارة التي بلغت 42 درجة.

ونُشر مقطع فيديو يظهر خلاله الكائنات الطائرة وهي ميتة على أرض الغابة في أستراليا، بينما عثر المستكشفون على خفاش رضيع عالق في جثة أمه.

وأرجع العلماء السبب إلى "الاحتباس الحراري" الذي يعاني منه كوكب الأرض وأدى لارتفاع درجات الحرارة مع جفاف ينابيع المياه والبحيرات التي كانت تعين الخفافيش على تبريد أجسامها.

وأوضح الباحثون أنهم تمكنوا من إنقاذ 350 خفاش، على أمل إعادة إطلاقهم في البرية مجددا.

وحذر العلماء من كارثة بيئية محتملة إذا استمر كوكب الأرض في فقدان الخفافيش بهذا الشكل، حيث أن الخفاش الواحد يتغذى على 600 ناموسة في الساعة، كما يساعد على مكافحة انتشار الذباب والنمل الطائر.

ويوجد أنواع من الخفافيش تتغذى على الفاكهة ورحيق الأزهار، لتعمل بدون قصد على نشر بذور النباتات وتلقيحها، ما يضمن بقائها.