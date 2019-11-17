بالفيديو... رسالة جديدة من نجل عادل إمام

وجه المخرج رامي إمام، رسالة جديدة، اليوم الأحد، إلى معجبي ومحبي والده، الفنان المصري، عادل إمام.

وقال "إمام" في رسالته المصورة، التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنه تلقى رسائل وتعليقات كثيرة من الجمهور، الذين عبروا عن حبهم لوالده الفنان الشهير، ووجهوا الشكر لرامي بعد أن طمأنهم عليه، وذلك عقب تداول شائعات بشأن وفاته وتدهور حالته الصحية.

View this post on Instagram No words can describe my feelings 🙏🏻 A post shared by Rami Imam (@ramimam) on Nov 17, 2019 at 4:28am PST

وكان رامي إمام شارك جمهوره أمس السبت، مقطعا مصورا له على "إنستغرام"، وهو يجلس بجوار والده، عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

ويظهر عادل إمام في المقطع المصور وهو يمسك بسيجارة ومنهمك في حفظ أحد مشاهد المسلسل، قبل البدء في تصويره.

ووصف رامي إمام ظهور والده في المقطع المصور بـ"المفاجأة".

ويقترب عادل إمام الذي يبلغ من العمر 80 عاما، من إنهاء تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، الذي يعود به للتنافس في الموسم الرمضاني المقبل، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

ويجسد عادل إمام في أحداث المسلسل، شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، يدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار تشويقي اجتماعي.