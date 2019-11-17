بهذه الطريقة... رجل ينجو بأعجوبة من بين فكي تمساح

استطاع رجل أسترالي أن ينجو من الموت بين فكي تمساح، بعد صراع رهيب دار بين الاثنين.

وخرج كريغ ديكمان في رحلة صيد، الأحد الماضي، في منطقة نائية شمالي أستراليا تعرف باسم "موطن التماسيح"، وقال إن تمساحا طوله 2.8 متر ظهر خلفه فيما كان يهم بمغادرة الشاطئ.

وتابع ديكمان من المستشفى الذي يعالج فيه ببلدة كيرنز في ولاية كوينزلاند "عندما أردت أن أعود إلى المنزل، كان أول ما رأيته هو رأس التمساح متجها نحوي، ممسكا بفخذي"، وفقا لما نشرته قناة "ABC نيوز".

وأضاف ديكمان صاحب الـ54 عاما "أعتقد أن صوت قرقعة فكيه سيطاردني إلى الأبد"، موضحا أنه تصارع مع التمساح الذي كان يحاول جره إلى المياه.

وأوضح ديكمان أنه نجا بإدخال إبهامه في عين التمساح، مشيرا إلى أنها كانت "البقعة الناعمة" الوحيدة التي وجدها في التمساح ويمكن مهاجمتها.

وتمكن ديكمان من الصعود على ظهر التمساح وأغلق فكيه، قبل دفعه إلى المياه، إلا أنه تعرض لإصابات في يديه وساقيه من جانب التمساح الذي وصفه بأنه "ماكر ومخادع".