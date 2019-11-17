بالفيديو... ركلة "غير مقصودة" من مصارع تكسر فك الحكم

رصدت الكاميرات لقطة تعرض حكم مباراة مصارعة، لركلة من أحد المتنافسين عرضته لإصابة خطيرة.

ووفقا لمقطع الفيديو، كان أنغيل ميليان يشرف على تحكيم نزال بين مصارعين في جزيرة تنريفي الإسبانية.

ومع احتدام النزال اقترب الحكم أكثر من المصارعين، ليتعرض لركلة قوية.

ووفقا للتقارير، تمكن الحضور من سماع صرخة الحكم من قوة الركلة.

La imagen es brutal. Ángel Melián, árbitro al que anoche, en el Terrero “José Álvarez” de Santa Úrsula, le propinaron este golpe fortuito en la luchada entre TIJARAFE y RAVELO. He estado en contacto esta mañana con él y está hecho polvo. Tiene fractura de mandíbula. Mucho ánimo pic.twitter.com/97GB8idJ7T — José Antonio Pérez (@JAPtw) November 16, 2019

وتم نقل الحكم إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بكسر في الفك، مؤكدا أنه يشعر بألم شديد.

وقال الحكم إن نتيجة الركلة كان يمكنها أن تكون أسوأ بكثير، إذا طالت مكانا آخر في جسده.