صاحبات الوزن الزائد يربحن أكثر... ماذا يقدم بار إماراتي للنساء

قدم بار إماراتي عرضا مغريا لزبائنه من النساء، بحيث صاحبات الوزن الزائد يمكن أن يربحن أكثر.

ونشر موقع "بزنس إنسايدر" طريقة وصفها بـ"المبتكرة"، التي تمكن بار في مدينة دبي الإماراتي من الترويج لنفسه بها.

وأشارت إلى أن بار "فيوجن" الإماراتي قرر أن يمنح زبائنه من النساء درهما إماراتيا على كل كيلوغرام في وزنهن، يمكنها أن تنفقها على المشروبات أو الوجبات المجانية في البار.

ويمكن لسيدة مثلا تزن 70 كيلوغراما أن تحصل على 70 درهما قيمة المشروبات والوجبات المجانية، وكلما ازداد وزن السيدات ازداد المقابل المادي الذي تحصل عليه.

وبالفعل دشنت إدارة البار الإماراتي، الموجود في فندق "كاسيلز البارشا" بمدينة دبي، ميزانا بالقرب من مدخل البار، بحيث كل سيدة يمكنها أن تقيس وزنها بدقة شديدة، ويمكن أيضا أن تكتب السيدات أوزانهن في ورقة ويسلمنها للعاملين في البار، ويستفدن من العرض المقدم.

A bar in Dubai is going viral for offering women free drinks based on how much they weigh https://t.co/m7KvD5HTxs pic.twitter.com/3ifinpQ05A — AfricaZine (@ZineAfrica) November 15, 2019

​وأوضحت إدارة البار الإماراتي إلى أن هذا العرض مقدم للسيدات فقط، وسيستمر حتى نهاية العام الجاري 2019.

ونقل الموقع البريطاني عن أنيل كومار رئيس إدارة الطعام والمشروبات بالفندق الموجود به البار، قوله إن الإدارة لجأت إلى تلك الوسيلة، حتى تشعر زبائنها بمزيد من السعادة والإثارة في آن واحد.

ووضعت إدارة البار شعارا في مدخلها، قالت فيه "زيادة الوزن شيء جيد"، بمعنى أن النساء كلما ازداد وزنهن كلما حصلن على مشروبات ووجبات مجانية أكثر.

A bar in Dubai is going viral for offering women free drinks based on how much they weigh https://t.co/rnrqwkZGX3 pic.twitter.com/Hq73xPgDaU — FinancialNewsNetwork (@FinNewsNet) November 15, 2019

​وأوضحت إدارة البار أن هدفها من هذا الشعار، أن تشعر النساء بثقة أكبر عندما يتحدثن عن أوزانهن، وألا تأخذ تلك الأمور بجدية كبيرة.

وأشار كومار إلى أن إدارة البار حريصة أيضا على سرية المعلومات الخاصة بزبائنها، حيث أنه لن يتم تسريب أوزان النساء اللاتي يرتدن البار، لأي جهة خارجية وأي طرف حتى لو كان مقرب من النساء المشاركات.