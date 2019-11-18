"تعبت نفسيا"... فنانة مصرية مشهورة تفاجئ جمهورها بخلع الحجاب

نفت الفنانة المصرية صابرين خلعها للحجاب، بعد ساعات من مفاجأة جمهورها ونشر صورتين جديدتين على حسابها عبر موقع "إنستغرام" تظهرها ولأول مرة منذ أعوام دون حجاب.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قالت صابرين: "أنا قلعت التربونة وفيه فرق إني قلعت الحجاب وإني قلعت التربونة"، مضيفة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي ومع كل البرامج وقولت أنا يا جماعة محتشمة".

View this post on Instagram A post shared by Sabrien - صابرين (@sabrienofficial) on Nov 17, 2019 at 8:45am PST

واستنكرت صابرين حديث البعض حول مظهرها: "رقبتها بانت ونص شعرها بان وكلام أنا مش فاهمة له حاجة وتعبت نفسيا جدا في الفترة الأخيرة".

واستطردت: "أنا شيلت التربون واللي حصل إني قعدت أجاهد مع نفسي وقعدت أقول أنا مقسومة نصين وأنا ببص في المراية أقول مين دي واللي أنا بعمله صح ولا غلط قعدت كتير جدا جدا أسأل نفسي وأقول أهه خطوة".

View this post on Instagram A post shared by Sabrien - صابرين (@sabrienofficial) on Nov 17, 2019 at 8:17am PST

وأضافت: "أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي الحجاب".

وتابعت صابرين: "مسألة ارتدائي الحجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي، الله فقط من سيحاسبني وليس أحدا من خلقه".

وتفاعل عدد كبير من محبي الممثلة المصرية ومتابعيها، متسائلين ما إذا كانت تخلت نهائيا عن الحجاب بعد أن ارتدته لسنوات طويلة، حيث شاركت به في عدة أعمال فنية.

وفيما اختلف المتابعون بين مرحب ومنتقد للمظهر الجديد لصابرين، حرصت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، على دعم الممثلة من خلال التعليق على إحدى الصورتين قائلة: "قمر يا صابرين تبارك الله زي ما أنت بالضبط أيام دورك في أبو العلا البشري البنوتة الجميلة الطيوبة".