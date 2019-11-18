شاب يكتشف إعاقة فتاة بطريقة رومنسية

اكتسبت قصة شعبية على موقع "ريديت" لشاب لاطف فتاة، فاكتشف إعاقتها عن طريق الصدفة.

والتقى الشاب الفتاة في حفلة وحاول ملاطفتها، حين لاحظ أنها تحمل شرابا في إحدى يديها وكما بدا له، وضعت اليد الأخرى في جيب تنورتها، بحسب الموقع.

وقال الشاب معجبا بالتنورة: العديد من النساء تشتكي من عدم وجود جيوب في التنورة، لذلك تنورتك تعد متطورة جدا".

ثم أجابت الفتاة بحرج، لماذا تعتقد أن تنورتي لها جيوب؟ وتبين لاحقا أن يدها ليست في جيبها فجزء من يدها مبتورة.

واعتذر الشاب على الفور، لكن الفتاة لم تشعر بالإهانة ووجدت ملاحظاته مضحكة، وأضافت، إنها لم تسمع أحدا يقول لها شيئا كهذا من قبل.

في سياق آخر، أقدمت فتاة عشرينية على إخفاء سر عن حبيبها لمدة ستة أشهر، خوفا من أن يتركها.