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13:12 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الفنانة المصرية حلا شيحة

    توضيح من داعية شهير بشأن الهجوم على حجاب حلا شيحة

    © AFP 2019 / AMRO MARAGHI
    منوعات
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    نفى داعية إسلامي شهير، اليوم الاثنين، ما نسب إليه من تصريحات يهاجم فيها الممثلة المصرية حلا شيحة، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الحجاب، وأسباب خلعها له.

    وأكد الداعية ومقدم البرامج التلفزيونية، مصطفى حسني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يملك سوى هذه الصفحات الموثقة، وأي تعليقات أو أخبار يكتبها فقط على هذه الحسابات، وأن ما ينشر على لسانه أو يُنسب له خارج حساباته من تصريحات فهو غير مسئول عنها تماما.

    وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورا على لسان مصطفى حسني، يخاطب فيه حلا شيحة بقوله: "أنا اختلف مع حلا شيحة أو اتفق ده مش مهم لكن اللى هى بتقوله مهم لأنه من الآخر (بيلاقى رواج) بمعنى أنه بينتشر كالنار ف الهشيم، معنديش مشكلة انك اتحجبتي ورجعتي انتقبتي وبعدين قلعتي الحجاب دي حرية شخصية وانتي اللي هتتحاسبي".

    تابع: "أنا مليش إني أقولك اعملى أو متعمليش لأني شخصيا من مؤيدي إحياء الشعائر عن اقتناع وحب مش غصب وفرض رأي وعادات مجتمع، لكن إنك تبتدى تقنعي نفسك بأنك صح بأنك توصلى فكرة غلط عن القرآن ف ده مفيهوش تهاون وواجب ردعك، يعنى أنا شخصياً كل ما اشوفك أقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحق، وفهمت ليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو معصوم كان بيردد الدعاء ده، بالنسبة لترتيب سور القران فهى مترتبة بشكل متقدريش تحجميه ف وصف أو كلمة لكن نقدر نقول إن ربنا قدّر أنه يوصلنا بالشكل ده أصل القرآن".

    كانت حلا شيحة قالت في تصريحات لبرنامج "CutTheCrap" على موقع "يوتيوب": "ارتديت الحجاب بعد فترة طويلة من عدم الراحة والتكيف بين حبي للتعمق للدين والصلاة والدفء الذي كنت أشعر به عند ارتدائي الحجاب أثناء الصلاة، وبين عملي كممثلة، كان سني وقتها صغيرا ولم أتمكن من الموازنة والعيش في المنتصف كما أمرنا الله".

    وتابعت الممثلة المصرية: "نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه، ومن بينها ربط الحجاب بالجنة والنار، بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن.. هناك محجبات يحبون الحجاب ومنهم أيضا محجبات لأن شعرهم لا يعجبهم!.. الله هو الرحمن الرحيم بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا".

    يشار إلى أن حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل مرة أخرى، في شهر أغسطس/آب 2018، وكان أول ظهور فني لها بعد الاعتزال، بمسلسل "زلزال" من بطولة الفنان المصري محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2019.

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