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15:36 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    أصالة نصري

    ابنة أصالة نصري توضح حقيقة "المنشور المثير للجدل"... لا تحب هذه الأغنية لوالدتها

    © AP Photo / Majdi Mohammed
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    أوضحت ابنة المطربة السورية، أصالة نصري، حقيقة منشور لها أثار الجدل خلال الفترة الماضية، وهو عبارة عن مقطع مصور لها تتحدث فيه عن النماذج السلبية للرجال.

    وتستعين شام الذهبي، ابنة أصالة، في حديثها بالمقطع المصور، بمقدمة البرامج المصرية، رضوى الشربيني، دائمة الهجوم على الرجال.

    لكن نفت شام الذهبي، إن كان المقصود من ذلك المنشور هو زوج والدتها، المخرج طارق العريان، بعد سريان شائعة انفصاله عن والدتها، بحسب تصريحاتها برنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على فضائية دبي.

    وأكدت ابنة أصالة أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن الفيديو الذي تحدثت فيه عن النماذج السيئة من الرجال لا يتعلق بطارق العريان، مؤكدة إنها تكن له كل الاحترام وتعتبره من أفضل الرجال الذين تعاملت معهم، وقالت: "أبدا ما كان هو في بالي.. لأن أونكل طارق بعشقه بشعقه وأعتبره من أعظم الرجال الذي رأيتهم في حياتي، كتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي.. وأبدا مش بقصده".

    واختتمت: "يمكن بتكلم على علاقاتي الشخصية!".

    من ناحية أخرى، كشفت ابنة أصالة نصري لنفس البرنامج عن أكثر أغنية لوالدتها لا تحب سماعها.

    وأشارت إلى أنها تفضل لون الموسيقى الطربي، وتحب لوالدتها أغاني قديمة مثل "عايز الحق" و"قد ‏الحروف"، لكنها لا تفضل الموسيقى السريعة، كما أنها لا تحب أغنية "كبرتك على سيدك" التي تعتبر من أشهر ‏أغاني والدتها.‏

    وسرت شائعات خلال الفترة الماضية، بشأن انفصال أصالة نصري عن طارق العريان، إلا أن كلا الطرفين نفيا ذلك.

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