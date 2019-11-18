لماذا يطفئ الطيارون الأنوار في صالون الطائرة قبل الإقلاع

كشف طيارون عن أسباب إطفاء الأنوار في صالون الطائرة عند الإقلاع والهبوط وقت الليل.

وتطفأ الأنوار لتتكيف أعين الركاب مع الظلام ويتمكنوا بذلك من تنفيذ خطوات الإنقاذ (رؤية المصابيح الأرضية التي تقود إلى المخارج الآمنة) في حالة الطوارئ، فالهبوط والإقلاع من أكثر مراحل الطيران خطرا، بحسب موقع "سي إن ترافل".

You can put your sunglasses away as you won’t need them on this flight. Grab your favorite inflight beverage and snacks, buckle up, and enjoy this night flight in the TBM850! Click here for your boarding pass.. https://t.co/USpmKb1dPS pic.twitter.com/C2TTYQGI38 — Steveo (@steveo1kinevo) November 9, 2019

وتحتاج أعيننا من 10 إلى 30 دقيقة لتتكيف بشكل كامل مع الظلام، وهكذا يتجهز الركاب للضوء الخافت مسبقا، ما يمكنهم في التصرف بسرعة في حال إخلاء الطائرة.

I took a night flight so i can enjoy this pic.twitter.com/HrVLvJkuXN — SAF (@muhsafru) November 17, 2019

وفي الرحلات خلال النهار، يصر الطاقم على إبقاء جميع النوافذ مفتوحة بحيث يتناسب مستوى إنارة صالون الطائرة مع الضوء الخارجي.

والسبب الآخر في إطفاء الضوء هو تعويض صرف الطاقة للإقلاع بشكل أسرع أما عند الهبوط فتطفأ الأنوار لحفظ طاقة احتياطية في حال احتاج الطيارون لإحباط الهبوط بشكل عاجل.